Padre acusado de pedofilia é preso no RS

O padre paranaense Cláudio Dias, de 37 anos, diretor do Colégio Salesiano Leão XIII, foi preso dentro de um carro estacionado na garagem da escola sob a suspeita de ter molestado sexualmente uma menina de 12 anos, na noite de sábado, 17, em Rio Grande, a 310 quilômetros de Porto Alegre. O caso foi descoberto quando a adolescente entrou na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que fica ao lado da escola, e pediu ajuda a algumas pessoas que estavam no templo. Acionada, a polícia chegou em seguida, encontrando o religioso ainda dentro do automóvel, onde também estava uma peça de roupa íntima da menor. A delegada Vanessa Pitrez Correa disse que o padre foi preso porque havia muitos indicativos de prática de atentado violento ao pudor. A menina contou aos policiais que havia se encontrado com o padre três vezes e que o assedio limitou-se a carícias, sem a consumação do ato sexual. Segundo o relato, no sábado, 16, a adolescente foi levada pelo religioso à compra de material escolar e depois ao colégio, onde lhe foram exibidos vídeos pornográficos no computador. Na seqüência, o padre prometeu levá-la para casa e começou a molestá-la quando os dois estavam dentro do carro. A menina se desvencilhou e procurou ajuda. Dias está em cela isolada na Penitenciária Estadual de Rio Grande. Seu advogado, Júlio Cesar Silva, pediu o relaxamento da prisão nesta segunda-feira, 18. O Ministério Público deu parecer contrário. Até o início da noite, a Justiça não havia se manifestado. O bispo de Rio Grande do Sul, d. José Mario Stroeher, informou que o padre foi afastado de suas atividades e será encaminhado a tratamento psiquiátrico quando for solto. A menina foi encaminhada pelo Conselho Tutelar a um abrigo de menores. A polícia investiga se sua mãe sabia do caso, já que ela teria saído em compania da filha e do padre para lanchar durante a semana.