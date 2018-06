Padre é morto com 29 facadas no interior da Paraíba

SÃO PAULO - Um padre foi encontrado morto com feridas de esfaqueamento dentro da casa paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo na manhã de quinta-feira, 24, em Borborema, no interior da Paraíba. O padre Pedro Gomes Bezerra, de 49 anos, sofreu ao menos 29 ferimentos com faca, além de apresentar hematomas em diversas partes do corpo, de acordo com o delegado seccional Diógenes Fernandes, do município de Solânea.

A principal hipótese da polícia é que a vítima conhecia o autor do crime, pois vizinhos relataram ter escutado "conversas amistosas" na residência do padre por volta das 22 horas de quarta-feira, 23. Cerca de 30 minutos depois, a conversa teria encerrado, momento em que foram ouvidos barulhos de móveis caindo e sendo arrastados. Além disso, segundo o delegado, análises preliminares no local do crime não encontraram indícios de arrombamento na porta, o que indicaria que não foi premeditado.

De acordo com Fernandes, a primeira linha de investigação indica que o assassinato ocorreu após algum tipo de "desentendimento", seguido de uma luta, na qual o autor do crime teria utilizado uma faca de serra do próprio padre para atingi-lo repetidas vezes.

Ainda segundo o delegado, não há relatos de gritos ou pedidos de socorro naquela noite. Além disso, os objetos de valor e o dinheiro da arrecadação paroquial não foram levados, de acordo com os valores registrados no caderno paroquial de contabilidade. O veículo do sacerdote foi utilizado, contudo, para a fuga, sendo abandonado a cerca de 20 quilômetros do local, em Solânea.

Sepultamento. O padre deve ser enterrado às 16 horas desta sexta-feira, 25, no Cemitério Bom Jesus, em Guarabira, de acordo com informações da Diocese de Guarabira. Na quinta-feira, ele foi velado na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, de Borborema, e na Paróquia da Sagrada Família, de Belém, na Paraíba.

O sacerdote estava à frente da Área Pastoral da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Ele completaria 50 anos na próxima quarta-feira, 30. "Embora enlutados, permaneçamos unidos em oração professando a nossa fé na ressurreição dos mortos. E que o Senhor conceda ao Pe. Pedro Gomes o descanso eterno", escreveu a Diocese em nota.

Na quinta-feira, 24, a prefeita de Belém, na Paraíba, Renata Christinne (PMDB), decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo em órgãos e entidades componentes da Administração Pública do Município nesta sexta-feira. O padre foi administrador da Paróquia Sagrada Família, de Belém, entre 1999 e 2007, "deixando um importante legado de fé e de obras sociais, como o Abrigo de Idosos Bom Pastor", diz o Município em nota.