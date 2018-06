Padre é morto em assalto na Bahia O padre austríaco Luís Lither, pároco da Igreja da Santíssima Virgem Maria do Bairro de Cajazeira 5, periferia de Salvador, foi morto com dois tiros na manhã de hoje por dois assaltantes que tentaram tomar seu veículo. Os desconhecidos fugiram à pé depois de balearem Lihter, que chegou a ser socorrido em um hospital no vizinho Bairro de Águas Claras, mas chegou morto. A dupla atacou o padre quando ele saía de casa. Lither já estava no volante no momento em que os homens se aproximaram e o mandaram sair do veículo. O padre teria reagido ao assalto e foi baleado. A polícia baiana abriu inquérito para apurar o caso, mas ainda não tem pistas dos bandidos.