Padre é preso por atentado violento ao pudor A polícia civil de São Mateus do Sul, no sul do Paraná, prendeu, no fim da tarde desta segunda-feira, o padre de São João do Triunfo, município vizinho, Jacinto César Tarachuk, de 35 anos, sob acusação de atentado violento ao pudor. O padre nega que tenha mantido relação sexual com um adolescente de 14 anos, mas exames feitos no menino detectaram resíduos superficiais de esperma. Segundo o superintendente da delegacia, Almir Portela, um adolescente telefonou para a delegacia na tarde desta segunda-feira, dizendo ter estranhado que um senhor, dirigindo um Gol, estivesse convidando garotos em São Mateus do Sul, onde o padre já havia trabalhado, para ajudar a cortar grama. Um dos meninos teria aceito o convite. Na rodovia que dá acesso a União da Vitória, policiais encontraram o Gol parado no acostamento e logo depois perceberam um homem que saía de um matagal, seguido de um adolescente. Sem saber que se tratava do padre, os policiais o abordaram. Segundo o superintendente, a princípio Tarachuk negou que conhecesse o menino. Eles foram levados à delegacia, onde, perante membros do Conselho Tutelar, o menino, que mora com a avó, acabou confessando ter sido obrigado a fazer sexo. O padre está há um ano na paróquia de São João do Triunfo. O bispo de União da Vitória, Walter Ebejer, responsável pela paróquia, não foi encontrado, na tarde desta terça, na Mitra Diocesana.