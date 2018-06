Padre Marcelo Rossi dedica Ave-Maria a Serra em missa

Fiel. Serra leu passagem do livro de ‘Gênesis’

AGÊNCIA ESTADO

No dia de Corpus Christi, umas das principais datas cristãs, o pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, recebeu a oração de cerca de 15 mil fiéis em uma missa no Santuário do Terço Bizantino, na capital paulista.

O tucano acompanhou a cerimônia do alto de um palco-altar. Rezou, cantou e bateu palmas, acompanhado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.

A reza de uma Ave-Maria por Serra e Kassab foi iniciativa do padre Marcelo Rossi, que comandou a missa com o bispo da Arquidiocese de Santo Amaro, Dom Fernando Figueiredo. "Em ano de eleição, ora por nossos amigos, o prefeito Kassab e, de modo especial, por Serra", pediu padre Marcelo.

Os fiéis rezaram, no total, dez Ave-Marias, cada uma dedicada a um público, como doentes, jovens e idosos. Depois da oração para Serra, o religioso dedicou uma Ave-Maria a todos os políticos. "A igreja acolhe a todos com muito carinho", justificou.

Serra comungou. Depois de receber a hóstia, sentou, fechou os olhos, baixou a cabeça e ficou alguns minutos em oração. O tucano, que foi recebido com palmas cordiais dos fiéis, leu uma breve passagem do livro de Gênesis.