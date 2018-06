Paes afirma que papa está 'totalmente' seguro no Rio

Rio - O prefeito Eduardo Paes reiterou nesta segunda-feira, 22, que "o papa Francisco está totalmente seguro no Rio de Janeiro." "Sabe que a cidade vai acolhê-lo muito bem", afirmou. A chegada do pontífice está prevista para as 16 horas, no Aeroporto do Galeão. Paes saudou os jornalistas estrangeiros que participam da cobertura da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que começa nesta terça, 23, e segue até domingo, 28.

"Manifestações são coisas normais, ninguém teme isso", comentou ao ser perguntado sobre os riscos que o papa poderia correr na visita ao Palácio Guanabara, sede do governo estadual, em frente ao qual será realizada manifestação.

Antes de Paes, o padre Marcio Queiroz, diretor de comunicação da JMJ, falou sobre as últimas mudanças no roteiro do papa no Rio. Ele disse que os peregrinos argentinos que quiserem estar com Francisco na quinta-feira no Terreirão do Samba precisam apenas se dirigir até lá e comprovar sua nacionalidade. A capacidade no local é de 15 mil pessoas.

O padre revelou também que, na quinta, o pontífice será levado de carro fechado do Palácio da Cidade, um dos locais de trabalho do prefeito Eduardo Paes, até o Centro de Triagem dos Correios, em Benfica, na zona norte. Lá, ele pegará o jipe aberto para chegar à favela de Varginha, um trajeto de 800 metros, durante o qual poderá ser visto pelos fiéis.