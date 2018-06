Paes pede que empresas de ônibus coloquem 70% da frota nas ruas

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), disse no fim desta manhã que cobrou do Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio que coloque nas próximas horas pelo menos 70% da frota nas ruas, como consta no contrato de concessão do serviço, sob pena de multa e até mesmo cassação do contrato.

Ele afirmou que as reivindicações dos grevistas devem ser tratadas com os empresários, já que eles não são funcionários da Prefeitura. Paes determinou que a Secretaria Municipal de Transporte elabore um plano de contingência para a volta para casa no fim do expediente desta quinta. Paes também pediu apoio da PM para evitar novas depredações de coletivos. O prefeito não quis comentar se haveria motivação política por trás da paralisação.