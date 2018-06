Paes sugere que não haja rebaixamento no carnaval do Rio este ano

RIO - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, chegou à Cidade do Samba por volta das 10h30 desta segunda-feira, 7, para conferir os estragos provocados pelo incêndio que atingiu os barracões de três escolas e da sede da diretoria da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Ele defendeu que neste ano não haja rebaixamento para o Grupo de Acesso.

Paes destacou, no entanto, que a decisão caberá à Liesa. "Minha opinião é que não devemos ter nenhuma escola caindo (para o Grupo de Acesso) no carnaval deste ano. Essas escolas não têm capacidade de competir com as outras", defendeu o prefeito, que é portelense e desfila na bateria da agremiação.

O prefeito se reúne com a direção da Liesa e com presidente de escolas de samba. Ele garantiu que Portela, União da Ilha e Grande Rio desfilarão neste carnaval e que a Prefeitura vai empenhar recursos para que as alegorias e fantasias destruídas sejam refeitas.

"Vamos buscar nos próximos 30 dias ajudar de todas as formas possíveis. É óbvio que não dá para recuperar em um mês o trabalho de um ano inteiro, mas elas vão entrar na avenida de qualquer jeito. Com a raça dessa gente e a força do carnaval carioca", disse o prefeito ao chegar.