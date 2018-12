Pagamento de servidores da segurança pública é primeiro ato de interventor em Roraima

Boa Vista - Servidores da segurança pública de Roraima já podem contar com os salários de outubro que estavam atrasados. O interventor federal e governador eleito de Roraima Antônio Denarium (PSL) informou que foram liberados R$ 19 milhões para a folha salarial e pediu que integrantes do movimento grevista de servidores públicos e da segurança pública voltem ao trabalho.

"O estado não pode parar e estamos vivendo um novo momento de um governo sério que vai honrar com todos os compromissos existentes com os servidores", disse Denarium.

O governo federal decretou intervenção federal após relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) apontando risco de "reedição de massacres" durante avaliação dos impactos da crise de serviços públicos essenciais, como a segurança pública, segundo informações da TV Globo. O relatório foi feito a pedido do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen.

O general Eduardo Pazuello afirmou que os militares dão autoridade e legitimidade a intervenção. "Por isso um general foi colocado para fazer a intervenção juntamente com o governador", disse.

Denarium viajou para Brasília para se encontrar com o presidente da República, Michel Temer (MDB), e o futuro ministro da Segurança, Sergio Moro.

Um dos pontos a serem discutidos é o Plano de Recuperação Fiscal do Estado. Segundo o interventor federal, o quadro econômico de Roraima é muito pior do que aparentava. Até agora, o montante revelado da dívida do estado chega a R$ 4 bilhões.