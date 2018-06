A Justiça Eleitoral de Alagoas determinou a retirada do ar da página de divulgação do pré-candidato do PDT ao governo do Estado, Ronaldo Lessa (foto), no site de relacionamentos Orkut. A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Eleitoral, que acusa Lessa de propaganda eleitoral antecipada. Lessa não foi encontrado para comentar a decisão.