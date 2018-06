Páginas virtuais e rede ideológica de arrecadação estão na mira do PV Com um vice dono de uma fortuna de R$ 1,26 bilhão, e uma rede potencial de pequenos contribuintes ideológicos nas classes A e B, a candidatura de Marina Silva, pelo PV, imagina arrecadar R$ 90 milhões para fazer a campanha à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.