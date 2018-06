Pagodeiro é preso acusado de clonar cartões de banco Policiais da 7.ª Seccional de Itaquera, zona leste da capital, prenderam nesta quarta-feira o pagodeiro Douglas Fernandes Pereira, de 31 anos, conhecido como Pardal, com quem foram apreendidos 63 cartões de saque eletrônico de banco. Ele foi autuado em flagrante por falsificação de documento particular, segundo o delegado Ítalo Zaccaro Neto, da 7.ª Seccional. Em caso de condenação, o crime prevê pena de 3 a 5 anos de reclusão. Zaccaro Neto informou que Pereira foi preso ao chegar ao escritório do seu grupo de pagode Em Cima da Hora, na Avenida Casa Verde, zona norte de São Paulo. Segundo o delegado, com Pereira foram encontrados 12 cartões, e mais 51 no escritório, num total de 63. Havia no escritório mais cinco disquetes com números de contas correntes e uma listagem de bancos. O advogado de Pereira, Marcelo Arbues de Andrade, disse que o seu cliente nega as acusações. "Ele é inocente." Segundo Andrade, o pagodeiro contou que de um carro alguém havia jogado uma sacolinha na rua. Pereira pegou a sacola, levou-a para o escritório e só então viu que eram cartões. Nesse momento, os policiais o prenderam. O delegado disse que, informalmente, Pereira admitiu que os cartões eram dele. Mas o advogado disse que essa "suposta confissão não existiu".