Pagot já era réu por improbidade ao ser mantido no cargo

A Procuradoria da República pede a condenação de Pagot ao pagamento de R$ 428,2 mil - valor não corrigido - "pela percepção ilícita de simulação de exercício de cargo público no Senado". Segundo a ação, a Hermasa pertence ao grupo André Maggi, controlado pelo senador e ex-governador de Mato Grosso Blairo Maggi (2003-2010). Blairo, do PR, é padrinho político de Pagot. Antes mesmo da posse de Dilma, o senador confirmou que Pagot seria mantido no cargo.

A procuradoria requereu condenação solidária de Blairo, por danos materiais e morais, com destinação dos créditos em favor do Senado, com juros e atualizações, "a título de recomposição do patrimônio público lesado".

A ação revela que Pagot não poderia ter exercido funções no Senado "ante a incompatibilidade material que se evidencia, pois a Hermasa tem atividades em Mato Grosso, Rondônia e Amazonas". Por telefone, Pagot informou que estava em um consultório médico. "O local é impróprio (para dar entrevista)", disse. A assessoria de Blairo disse que ontem ele não iria falar com a imprensa.