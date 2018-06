Pai de atropelador de filho de Cissa Guimarães presta depoimento no Rio

SÃO PAULO - O pai do estudante Rafael Buassamra, que atropelou e matou o filho da atriz Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas, prestou depoimento sobre o caso nesta sexta-feira, 6, no escritório de seu advogado, no centro do Rio.

Roberto Bussamra já disse em depoimento à polícia que seu filho foi coagido a pagar propina para dois policiais. A polícia investiga o caso.

Mascarenhas foi atropelado no dia 20 de julho quando andava de skate com amigos, na Gávea, zona sul do Rio. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma testemunha disse à polícia que dois carros trafegavam em alta velocidade pelo túnel antes do acidente.

Os dois policiais militares, o sargento Marcello José Leal Martins e o cabo Marcelo de Souza Bigon estão na Unidade Prisional da Polícia Militar, em Benfica, no subúrbio do Rio.