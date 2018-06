Pai de jovem ferido durante perseguição fala em 'execução'

O pai de Diogo Soldi, que foi ferido por policiais militares paranaenses durante uma abordagem na madrugada deste domingo, 13, acusa os policiais de "execução". Durante a perseguição, Rafaele Ramos Lima, namorada de Diogo, foi atingida na cabeça e morreu. "Encaro que aconteceu ali, após terem batido no carro e descerem atirando, que eles criaram uma execução, não foi mais nada que isso, não dá para encarar de outra maneira", afirmou em entrevista à rádio BandNews. Segundo ele, uma ação como essa transmite "insegurança total" para todos. "Se enxergar um carro de polícia não sabe se corre ou o que faz", lamentou. "Graças a Deus estou com meu filho em casa, mas e o pai de família que está com a filha no caixão, e a mãe da menina?" Leônidas disse que lamentava estar vendo dia-a-dia repetirem-se casos como esse. "E em muitos desses casos, você vê a impunidade das pessoas para fazer isso, você não vê resultado nenhum, amanhã ou depois eles continuam trabalhando na corporação", revoltou-se.