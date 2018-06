Pai de menina morta no Rio é indiciado por tortura

SÃO PAULO - O pai da menina Joanna Cardoso Marcenal Marins, o técnico judiciário André Marins, foi indiciado por tortura pelo delegado Luiz Henrique Marques Pereira, da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav). A informação é da Polícia Civil.

A criança, de 5 anos, estava sob a guarda do pai quando foi levada, em julho, ao Hospital Rio Mar, na Barra da Tijuca, e atendida por um falso médico. Depois disso, ela foi levada a outro hospital, onde passou um mês em coma. Joana morreu no dia 13 de agosto.

Ela chegou na primeira unidade com hematomas nas pernas e nádegas. A polícia investigava se a menina foi vítima de maus tratos. O pai nega as agressões. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) revelou que Joanna morreu de meningite, mas não explicou as marcas de queimadura que ela tinha pelo corpo.