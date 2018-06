Pai de modelo brasileira morta em Portugal não acredita em suicídio

VITÓRIA - O pai da modelo brasileira morta na última sexta-feira, 8, em Portugal, Girley Viturino, não acredita na versão de suicídio. Para ele, a jovem estava feliz com a carreira e não tinha motivos para tirar a própria vida. Jeniffer Viturino, de 17 anos, caiu do 15º andar do prédio em que vivia seu namorado, o empresário Miguel Alves da Silva, em um bairro de classe média alta de Lisboa, Portugal.

O pai da modelo, que mora em Vitória (ES) também afirmou que a filha brigava constantemente com o namorado.

"O que eu fiquei sabendo é que ultimamente ela tinha alguns atritos com o namorado. Eles viviam brigando. Não sei o motivo. Mas como ela era uma pessoa conhecida e desfilava nos lugares, não sei se por ciúmes talvez", destacou.

Girley acrescentou que a filha estava vivendo um momento bastante feliz de sua vida e que não teria motivos para se suicidar. "Para mim não é simplesmente pular de um prédio e cair. Com a cabeça que ela tem, aprendendo inglês e francês e fazendo três desfiles por semana. Então, você fica totalmente descontrolado", conclui.

Segundo o jornal português, Correio da Manhã, Jeniffer teria deixado um bilhete para família em que afirmava querer colocar fim a vida por não aguentar mais a violência do namorado.

O corpo da modelo capixaba foi liberado nesta segunda-feira, 11, pelo Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal (INML).