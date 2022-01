Pai desembarca do Costa Diadema, mas deixa filhos em quarentena dentro do navio

"A primeira viagem de navio a gente nunca esquece, ainda mais no meio de uma pandemia", diz o representante comercial paulistano Orlando Gennari Junior à reportagem do Estadão, que acompanhou o desembarque dos passageiros do navio Costa Diadema, em Santos, nesta segunda-feira, 3. Debutante em viagens marítimas, Orlando passou mal durante a viagem e foi atendido pelos médicos do navio. Ele foi testado junto com a família por pelo menos três vezes durante o cruzeiro e teve uma surpresa negativa no teste de saída. Seus dois filhos testaram positivo para Covid e ficaram em quarentena dentro da embarcação. A empresa fica responsável em levar os jovens para casa ao fim do período de isolamento.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) paralisou a operação do navio Costa Diadema na última quinta-feira, dia 30. A agência determinou, então, que a embarcação seguisse para seu destino final, a cidade de Santos, e que todos os passageiros fossem desembarcados segundo o protocolo sanitário previsto. O navio, com capacidade para mais de 2,3 mil passageiros, está no nível 4 do cenário epidemiológico determinado pela agência: há transmissão comunitária de covid entre viajantes.

Frustração com a viagem

A socióloga Katia Prado ingressou com os dois filhos e o marido para oito dias no primeiro cruzeiro marítimo das crianças, com todos vacinados menos a filha Sofia de 8 anos. Katia disse que se sentiu segura durante toda a viagem e elogiou os protocolos sanitários da Costa Cruzeiros. Ela conta que sentiu certa frustração com as limitações dentro do navio, mas disse que pretende realizar novas viagens no futuro.

Rosine Firmino, consultora de turismo, estava embarcada no navio Costa Fascinosa e também aprovou os protocolos sanitários da empresa. Disse que estava satisfeita com a viagem até ali e lembra que a pandemia é uma realidade, mas que com os protocolos corretos e o bom senso dos viajantes é possível viver a vida e curtir a viagem de forma “quase” normal.

A paulistana Andrea Tenuta Novaes falou sobre a entrada da Anvisa em Salvador, encerrando as atividades de entretenimento como shows, lojas e o cassino e que só aproveitou a viagem por três dias, pois havia embarcado no dia 27 de dezembro, mas disse ter consciência de que estava embarcando em uma viagem de navio durante uma pandemia, e que por isso era uma situação possível de ocorrer dentro desse contexto.