Pai e dois filhos nadam 12 km após naufrágio no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE - O pescador Daurélio Braga da Cunha, de 54 anos, e os filhos Ataídes Felipe Oliveira da Cunha, de 26, e Leonardo Oliveira da Cunha, de 15, foram resgatados nesta quinta-feira ao amanhecer, depois de passarem 15 horas boiando e nadarem 12 quilômetros na Lagoa dos Patos, em Viamão, no Rio Grande do Sul.

O trio saiu da Praia do Lami, na localidade de Itapuã, na manhã do feriado de Finados. A família navegava na direção de Palmares do Sul, onde mora.

Horas depois, quando passava ao largo do Pontal da Deserta, em Viamão, a embarcação bateu em um obstáculo e o casco se rompeu. Pai e filhos, que portavam coletes salva-vidas, se jogaram na água e nadaram até o amanhecer, quando chegaram à praia.

O Corpo de Bombeiros começou as buscas por volta das 18h30 de quarta-feira, após receber um pedido de resgate pelo rádio, mas às 21 horas os trabalhos foram suspensos. As equipes retomaram as buscas às 6 horas de quinta.

"Tentamos achar o trio por terra, água e céu. Eles nasceram de novo. Com a água revolta, a uma temperatura de 15ºC, a expectativa é de que suportariam no máximo duas horas, mas superaram todos os limites", afirmou o major do Batalhão de Aviação da Brigada Militar Vanius Cesar Santarosa.

Hipotermia. Tremendo de frio, os náufragos ficaram fazendo sinais com os braços, até que foram avistados e resgatados por um barco pesqueiro que passava pela região. Os três foram enrolados em cobertores e levados para um posto médico.

Ataídes, com registro de hipotermia, foi levado para o Hospital de Pronto Socorro, onde permanecia no início na noite desta quinta.