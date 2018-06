Pai é executado e filha de 1 ano leva um tiro na cabeça A Polícia Civil investiga o ataque a uma família no bairro Casarão, em Sumaré, por volta das 21h30 de anteontem. Uma menina de 1 ano e 3 meses levou um tiro na cabeça e seu pai, Fatal Famarian de Oliveira, foi morto com ao menos dez tiros. Ao todo, 15 disparos foram feitos contra o carro, quando Oliveira chegava em casa, com a mulher e duas filhas. A mulher e uma filha fugiram para uma casa vizinha. A suspeita é de execução. A menina foi levada para um hospital e, até o início da noite de ontem, seu estado era grave.