Pai e filha são baleados em tentativa de assalto no Rio

Pai e filha foram baleados na noite de domingo, 14, durante uma tentativa de assalto na Rua Vinte e Quatro de Maio, no Engenho Novo, subúrbio do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, Antônio Carlos Ribeiro Cardoso, de 54 anos, e Débora Vargas Cardoso, de 25, estavam no carro da família quando foram abordados por suspeitos, a pé. Os dois foram atingidos quando tentaram fugir dos criminosos. O pai foi ferido na coluna e a filha no antebraço. Eles seguiram de carro até o Hospital Salgado Filho, no Méier, de onde foram transferidos para o Hospital Pasteur, também no Méier. Ainda segundo a PM, o estado de saúde dos dois é estável.