Pai e irmão de motorista que atropelou filho de Cissa depõem no Rio

RIO - O pai e o irmão de Rafael Buassamra, que atropelou e matou o filho da atriz Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas, saíram há pouco da 15ª DP, na Gávea, depois de prestar depoimento por três horas e meia. Eles foram chamados para esclarecer a suposta tentativa de esconder as avarias no Siena preto dirigido por Bussamra na noite do acidente.

O lanterneiro Paulo Sérgio Gentile Muglia, de 48 anos, prestou depoimento nesta quinta-feira, 22, e disse que o pai de Rafael Bussamra levou o carro no mesmo dia do atropelamento do filho da atriz Cissa Guimarães à oficina Grande Amigos, em Quintino, na zona norte do Rio.

Roberto Bussamra e o filho mais novo saíram da delegacia sem dar entrevistas.