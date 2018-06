Pai e madrasta da menina Joanna participam de audiência no Rio

SÃO PAULO - André Rodrigues Marins e Vanessa Maia Furtado, respectivamente, pai e madrasta de Joanna Marcenal participam nesta segunda-feira, 10, da primeira audiência do processo sobre a morte da menina. Eles são acusados de tortura e homicídio qualificado. Outras testemunhas serão ouvidas, mas o Tribunal de Justiça do Rio não soube informar o número de pessoas.

A menina, de 5 anos, morreu no dia 13 de agosto de 2010, em decorrência de uma meningite viral contraída do vírus da herpes, mas laudo do Instituto Médico-Legal (IML) aponta que ela sofreu maus-tratos que agravaram a doença e a levaram à morte.

A criança estava sob a guarda do pai quando foi levada, em julho, ao Hospital Rio Mar, na Barra da Tijuca, e atendida por um falso médico. Depois disso, ela foi levada a outro hospital, onde passou um mês em coma. A menina chegou na primeira unidade com hematomas nas pernas e nádegas.

O pai de Joanna foi preso no dia 25 de outubro. Vanessa responde o processo em liberdade. Se condenados, o casal pode pegar pena de até 40 anos de prisão.