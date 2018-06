Pai mata filho após confundí-lo com ladrão em Pernambuco

SÃO PAULO - Um garoto de 16 anos foi morto pelo próprio pai na noite da última segunda-feira, 6, após ser confundido com um assaltante. O incidente aconteceu no município de Arcoverde, no sertão de Pernambuco.

Segundo o agente de polícia Daniel Coelho, o jovem chegou da escola mais cedo, por volta das 21h, e se escondeu na garagem de casa. Ao ver uma sombra, o homem teria se assustado e baleado o filho no peito.

O estudante chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento. Em depoimento à polícia, o pai afirmou que pensou que sua casa havia sido invadida por um assaltante, pois não imaginava que o filho chegaria naquele horário. Após prestar depoimento, o homem foi liberado.