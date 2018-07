Pai que agrediu filhos recebe visitas na prisão O produtor musical Alexandre Alvarenga, detido no Hospital da Casa de Custódia em Taubaté, recebeu a visita de sua mãe, a dona-de-casa Neusa Alvarenga. Alexandre, preso em flagrante ao arremessar o filho contra o pára-brisa de uma caminhonete e bater a cabeça da filha em uma árvore, foi transferido para o presídio de segurança máxima no dia 28 de março. Na manhã desta quarta-feira, a mãe dele chegou por volta das 8 horas, acompanhada de uma filha, e não quis dar entrevista. Na saída, por volta das 11 horas, disse apenas que o filho passa bem. Segundo informações extra-oficiais, ela visita o filho toda semana. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que as visitas da mãe dele estão liberadas. A transferência de Alvarenga ocorreu para que ele seja submetido, durante 45 dias, a exames psicológicos. Ele está em uma cela única e não tem contato com presos perigosos. Alexandre Alvarenga foi preso em flagrante quando jogou o filho de um ano contra uma Blazer e depois bateu na filha de seis anos. O crime aconteceu no dia 2 de fevereiro em Campinas, no interior do Estado de São Paulo.