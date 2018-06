Pai reage a assalto e filha morre baleada em MG

O roubo a um supermercado no interior de Minas Gerais terminou com a morte de uma jovem a tiros na noite desta quarta-feira, 23, em Ilicínea, no sul do Estado. Geovana Aparecida de Carvalho, de 16 anos, estava no estabelecimento que pertence ao seu pai quando dois homens entraram no local, no bairro Novo Horizonte, e anunciaram o assalto.

O pai da jovem teria reagido e tentado segurar o assaltante que estava armado, mas ele disparou duas vezes. Um dos tiros atingiu a cabeça de Geovana que, mesmo sendo socorrida pela própria viatura da Polícia Militar, morreu pouco depois, enquanto era atendida no posto do Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Segundo testemunhas, a dupla chegou ao local em uma motocicleta de cor escura. Após o tiro, o condutor teria fugido sozinho deixando o comparsa para trás. Ele chegou a lutar com o pai da garota antes de desaparecer correndo a pé com a arma na mão.

O comerciante, de 41 anos, entrou em choque com a morte da filha. Além deles, clientes e funcionários estavam no supermercado. Os assaltantes fugiram sem levar nada. Nesta quinta-feira, 24, dois suspeitos foram presos acusados pelo crime.

Sonho. Geovana sonhava em ser médica e prestaria vestibular no próximo final de semana. Familiares e amigos reclamaram da insegurança em Ilicínea, que tem cerca de 12 mil habitantes.

Já a Polícia Militar informou que os nove policiais que cuidam da segurança na cidade estão dentro do previsto pelo governo do Estado.