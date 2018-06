Paim e Ana Amélia eleitos para o Senado Estreante na política, a jornalista Ana Amélia Lemos (PP) conquistou a segunda vaga do Rio Grande do Sul ao Senado. A outra permanece com Paulo Paim (PT), que foi o mais votado para o Senado e conseguiu a reeleição. Pedro Simon (PMDB), eleito em 2006, tem mais quatro anos de mandato.