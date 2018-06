Pais assumem papel mais participativo na casa Não são apenas as mães que estão revendo seus papéis. Segundo uma pesquisa da Viacom Networks Brasil, distribuidora dos canais da Nickelodeon, Vh1 e MTV Hits, os pais também começa a buscar um novo espaço em casa. Procuram participar das tarefas domésticas e ficar mais próximo dos filhos. "Meu marido não teve jeito, virou mãe também, porque tivemos gêmeos, mas ele adora", diz Fernanda Lima, sobre o ator Rodrigo Hilbert. Dois de cada 10 homens, segundo a pesquisa, são pais que investem na carreira e mesmo assim são participativos, sem, no entanto, perder a autoridade sobre a prole. Numa proporção bem parecida estão os pais que não enxergam o trabalho como a grande prioridade, mas se doam para os filhos. A grande maioria, 60%, trabalha fora, valoriza a carreira e deixa a organização da casa ainda por conta da mulher, ou seja, continua a ser o pai distante do cotidiano familiar.