Pais de menina que caiu de prédio são presos Os pais de Rita de Cássia Rodrigues de Sena, de 5 anos, que caiu na noite de anteontem do 5º andar de um prédio em Tomás Coelho, subúrbio do Rio, foram presos em flagrante por abandono de incapaz seguido de morte. A professora Fátima Edvirges e o contador Gilson Rodrigues de Sena contaram que a deixaram vendo televisão e foram com a filha de 14 anos à festa julina no condomínio. Rita caiu da janela da área de serviço, que estava com a rede de proteção rasgada. Segundo o delegado Marco de Castro, ela ficou sozinha cerca de meia hora.