Pais de vítimas se reunirão para acompanhar desfecho judicial

SANTA MARIA - Os pais das vítimas da tragédia em Santa Maria se reunirão no domingo para decidir como acompanhar o desenrolar do caso na esfera judicial. Para este domingo eles estão planejando um almoço, onde devem expor para todos os familiares as conclusões policiais. Com auxílio de seus advogados, preparam uma coletiva de imprensa para a próxima segunda-feira.

Nesta sexta-feira, seis representantes dos familiares tiveram acesso permitido durante coletiva de imprensa que apresentou os resultados da investigações. Adherbal Ferreira, presidente da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria se disse surpreso com o número de indiciados. Já o vice-presidente, Léo Becker, fez questão de parabenizar os policiais. "A polícia desmascarou essa blindagem. Parabéns à polícia pela competência e coragem."