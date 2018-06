'País não pode descer serra abaixo', diz Dilma

Em meio a uma carreata que mobilizou a população de Caruaru, a 130 quilômetros do Recife, a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, disse ontem à noite, em rápido discurso no centro da cidade, que a população sabe o que está em jogo no domingo. Segundo ela, ou o Brasil segue em frente "ou desce serra abaixo" - uma referência ao presidenciável do PSDB, José Serra.

"Hoje foi uma das experiências mais fortes da minha vida", afirmou Dilma, emocionada, ao agradecer a manifestação da população, que ocupou as ruas de cinco bairros ao longo do trajeto da carreata de duas horas.

Além de ser aclamada por onde passou - de freiras gritando seu nome a lideranças do Movimento do Sem-Terra (MST) -, Dilma pôde ver uma amostra da cultura popular pernambucana. Foi recebida com festa que incluiu banda de pífanos, grupo de forró, bacamarteiros e bumba meu boi.

Ao longo da carreata, Dilma viu bonecos gigantes do carnaval de Olinda, maracatus e figuras da cultura regional.

Barro. Houve tumulto no aeroporto, o que levou a candidata a cancelar a entrevista coletiva que daria no local. Filho de Mestre Vitalino, responsável por fazer a arte do barro de Caruaru se tornar conhecida internacionalmente, Severino Vitalino, de 70 anos, foi o único que conseguiu dar uma peça que reproduz um carro de boi à candidata petista.

A demonstração de força da Frente Popular ontem em Caruaru se torna mais expressiva porque o município é marcado pela polarização. O presidente Lula só ganhou na cidade em 2006. Em 2002, perdeu para o tucano José Serra.

No primeiro turno deste ano, Dilma ganhou com 55% dos votos no município, mas ficou abaixo da média conquistada em Pernambuco, Estado em que obteve 61,47% dos votos válidos.

Meta. Sempre ao seu lado, o governador Eduardo Campos (PSB) - campeão de votos no País, com 82,8% dos votos válidos - quer que a candidata alcance pelo menos 70% da votação dos pernambucanos. Mais de 40 prefeitos da região foram convidados para participar e mobilizar militantes para a carreata, que foi animada por 20 carros de som e fogos de artifício.

Antes de embarcar para Vitória da Conquista (BA), onde iria participar de um comício, Dilma afirmou que a manifestação "foi de tirar lágrimas, de comover o coração, essa efusão, esse envolvimento popular".