País registra 18,2% de atrasos nos voos domésticos

Os aeroportos brasileiros registram 18,2% de atrasos em voos domésticos até as 7 horas deste domingo, 2. De acordo com o balanço da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tem 18,8% de voos atrasados desde a 0h de hoje. Em Congonhas, o atraso é de 20% e 9,2% de cancelamentos.

No Rio de Janeiro, os aeroportos não registram atrasos, mas o Aeroporto Internacional Tom Jobim registra 6% de cancelamentos. O Aeroporto Internacional de Brasília tem seis voos com atrasos superior a meia hora. Em Minas Gerais, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, tem 23,5% dos voos com atrasos. Os aeroportos do Nordeste tem bastante movimento nesta manhã. O Aeroporto de Fortaleza, no Ceará, tem 12% de voos atrasados. No Rio Grande do Norte, o Aeroporto de Natal tem 45,8% de voos com atraso superior a meio hora. Em Recife, os atrasos são de 19%. O Aeroporto Internacional de Salvador não tem atrasos.