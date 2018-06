País registra atraso em cerca de 10% dos voos programados neste domingo

No Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, 18 (12,2%) das 147 partidas previstas atrasaram e outras 14 (9,5%) foram canceladas. Em Congonhas, na zona sul, dos 112 voos programados, um atrasou. Não há registro de cancelamentos até o momento.

No Rio, o Santos Dumont tinha 1 atraso (1,6%) e dois cancelamentos (3,2%) dentre as 63 partidas previstas. Dos 90 voos do Galeão, 3 registraram atrasos (3,3%) e 7 foram cancelados (7,8%).