País registra quase 20% de voos atrasados nesta terça

Voos da Gol são os que mais apresentam atrasos

SÃO PAULO - Levantamento da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) divulgado às 7 horas desta terça-feira, 3, mostra que o movimento das aeronaves está se normalizando no país, após um fim de semana problemático com registros de vários atrasos e cancelamentos.

Até as 7 horas de hoje, entre os 340 voos programados para o período, 65 (19,1%) estavam atrasados em todo o país. Outros 13 (3,8%) foram cancelados. Entre os voos com atrasos, os da companhia aérea Gol eram a maioria. Do total de 148 voos da empresa previstos para esta manhã, 57 (38,5%) registraram atrasos de mais de meia hora. Outros 19 (7,4%) foram cancelados.

No Aeroporto Tom Jobim, no Rio, quatro voos estavam atrasados de um total de 14 e dois foram cancelados. No Santos Dumont, também no Rio, entre os 13 voos previstos, apenas um foi cancelado e não havia atrasos.

Em São Paulo, a situação estava bem melhor para os passageiros. Dos 19 voos previstos no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, um foi cancelado e não havia registro de atrasos. Já no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, sete voos, de um total de 22, estavam atrasados e um foi cancelado.