Pais saem e deixam filhos dentro de casa Os pais de duas crianças, uma delas de 7 meses, foram detidos na madrugada de ontem, após deixar as filhas sozinhas em casa, em Taboão da Serra. O casal saiu para ir a uma pastelaria, por volta da meia-noite, e deixou as filhas em casa. Segundo o BO, o bebê teria engasgado após vomitar. Os vizinhos escutaram o barulho do choro e acionaram a polícia. As crianças foram resgatadas e levadas ao Conselho Tutelar.