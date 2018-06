Pais são detidos após morte de bebê de 12 dias em Minas

Os pais de um bebê de 12 dias foram acusados de abandono de incapaz com agravamento de morte, após a criança falecer no último domingo, 19, em Ijaci, Minas Gerais. O pai, de 36 anos, havia saído por volta das 19 horas, para jogar cartas com amigos. A mulher, de 28 anos, após colocar a criança na cama, foi para a casa da mãe, que mora ao lado, deixando a porta da casa aberta.

Um sobrinho, de 14 anos, que aparenta ter problemas mentais, entrou na residência logo em seguida. Quando retornou, a mãe encontrou o filho deitado em outra posição na cama e o sobrinho brincando com o cobertor.

A criança foi levada para um posto médico da cidade e transferido para o Hospital de Lavras, onde morreu com fraturas no crânio. Segundo a polícia, a suspeita é a de que o adolescente teria sacudido o bebê. Os pais foram liberados após depoimento e vão responder o processo em liberdade provisória.