País tem 21,1% de atrasos e Gol é a empresa com maior índice

Os aeroportos de todo o País registraram atrasos em 21,1% dos 1188 vôos com decolagem prevista até as 15 horas desta sexta-feira, 26. A Gol é empresa que teve maior número de vôos atrasados, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em todo o País, 251 vôos saíram fora do horário previsto e 8,3% foram cancelados até as 15 horas. Em Confins, os atrasos chegam a quase 70% devido ao mau tempo. Veja também: Anac e Gol definem nesta sexta soluções para atrasos dos vôos Mau tempo fecha Aeroporto de Confins Confira a situação dos aeroportos no site da Infraero Os maiores problemas foram registrados no Aeroporto Tancredo Neves, em Confins (MG), que, por causa do mau tempo, registrou muitos atrasos. O terminal ficou fechado entre 8h e 9h por conta do mau tempo na Grande Belo Horizonte. A Gol lidera o ranking de atrasos por companhia aérea, com 38,8% de seus vôos partindo depois do horário previsto, segundo dados da Infraero. Dos 369 vôos da empresa previstos até o horário, 143 tinham atrasos. Nesta sexta, a direção da Gol se reúne, às 15 horas, no Rio de Janeiro, com a diretora-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Solange Paiva, para definir soluções para os atrasos. A empresa aérea Varig (do grupo Gol) aparece com 26,4% dos vôos atrasados, seguida da Webjet, que tem 25,6% de seus vôos fora do horário.