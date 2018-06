País tem mais dependentes de álcool do que de tabaco O número de brasileiros com idades entre 12 e 56 anos dependentes de bebidas alcoólicas é de 12,3% e o de tabaco chega a 10,1%. Isso corresponde, respectivamente, a 5.799.005 e 4.700.635 de pessoas de usuários dessas substâncias. As constatações foram apontadas no 2º Levantamento Domiciliar sobre Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, realizado pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), em 2005. O estudo foi apresentado na manhã desta sexta-feira no Palácio do Planalto durante a assinatura do acordo de cooperação entre Brasil e Portugal na área de psicotrópicos. O primeiro levantamento, realizado em 2001, detectou que 11,2% da população entre 12 e 65 anos de idade eram dependentes de álcool e 9%, de tabaco. Em 2001, 1% do grupo pesquisado era usuário de maconha. No segundo levantamento, esse número subiu para 1,4%.