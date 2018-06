País tem mais pontos de risco de prostituição

Levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra que existem pelo menos 1.819 pontos de risco para exploração sexual de crianças e adolescentes às margens das rodovias federais. São pátios de postos de gasolina, paradas de caminhões, restaurantes e motéis, onde muitas vezes menores são explorados em troca de refrigerante ou um prato de comida. O número de pontos aumentou 49% em relação aos 1.222 detectados em 2006. "Isso não significa que a exploração esteja pior. É o sistema de informação que está mais aprimorado", disse o coordenador de controle operacional da PRF, Alvarez Simões. A pesquisa da PRF faz parte de um trabalho de prevenção. O guia com os pontos de prostituição foi lançado ontem, com o patrocínio da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Segundo Simões, o guia deve incentivar "a mobilização dos donos desses estabelecimentos nas estradas, que não querem ver sua imagem associada à exploração sexual". Minas é o Estado com o maior número de locais de risco: 290 (16% do total). Em seguida, aparece o Rio Grande do Sul, com 217 pontos. Na outra ponta da lista, Sergipe tem apenas dois pontos de exploração. Simões afirmou que, com um reforço do policiamento, os motoristas tendem a se sentir desestimulados a tentar encontrar menores em outros pontos da estrada. "É um tipo de crime praticado de acordo com a oportunidade", disse. O número de prisões por exploração sexual nas estradas vem aumentando em todo o País. Em 2006, foram 127. Até julho, já foram detidas 152 pessoas. REDE DE PROTEÇÃO A coordenadora do Programa de Combate ao Tráfico de Pessoas da OIT, Thaís Faria, ressaltou que a vigilância policial deve vir acompanhada de uma rede de proteção das famílias das crianças submetidas à exploração. "Caso contrário, o que ocorre é apenas uma mudança do local onde o crime é cometido ou da forma de aliciamento." Segundo ela, é comum que o menor seja enviado para casa e, logo em seguida, mandado novamente pelos pais para a estrada. "Não podemos nos esquecer que, em alguns locais, esta é a única fonte de renda das famílias", disse Thaís. A representante da OIT afirmou que a inclusão dessas famílias em programas de distribuição de renda e a oferta de cursos de capacitação são essenciais para reduzir o problema. "Também é imprescindível a a ajuda dos comerciantes que trabalham ao longo da estrada."