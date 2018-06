País vizinho envia veículos a SC O governador de Misiones, Maurice Closs, assumiu as operações para levar para Posadas - capital da província - os corpos das vítimas. Closs também enviou ambulâncias a Santa Catarina para buscar as mulheres com ferimentos leves. Uma comitiva de secretários do governo ajudaria nas operações. A presidente Cristina Kirchner ordenou o envio de um avião para transportar os corpos. O motorista do ônibus, Daniel Meza, disse estar com "o coração partido". "Estive durante sete dias com elas. Eram como mães, para mim."