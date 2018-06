Desconforto generalizado

Com tantos aliados na mira das procuradorias eleitorais, por causa da Lei da Ficha Limpa, os candidatos à Presidência dirão que esse é um assunto da Justiça. Manterão o apoio à moralização da política e continuarão em campanha ao lado daqueles que poderão ter os registros cassados, com o argumento de que cada caso é um caso e não há decisão final. Nos partidos, o desconforto é geral. Resta aos dirigentes alertar para o risco de que injustiças sejam cometidas. Alguns preferem empurrar o problema para frente com recursos. Outros são a favor de que o STF seja logo chamado a se pronunciar.

BRASIL2

O pastor entra em campo

Com a garantia de Dilma Rousseff de que não vai levantar bandeiras contrárias a princípios cristãos, o deputado Pastor Manoel Ferreira (PR-RJ) organiza um encontro da petista com representantes de igrejas evangélicas, dia 24, em Brasília. O pastor, que desistiu de disputar as eleições deste ano, é presidente vitalício de uma das mais importantes denominações da Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira. Ontem, o site da instituição trazia a enquete "você é a favor do casamento entre homossexuais?" Dos 874 votantes, 96% responderam não e 4%, sim.

MINAS GERAIS

Promessa à distância

O ex-presidente Itamar Franco (PPS) começa na próxima semana a rodar o Estado, ao lado do ex-governador Aécio Neves (PSDB). Os dois são candidatos ao Senado na chapa do governador Antonio Anastasia. Embora Itamar tenha dito que sua candidatura está em primeiro lugar, os amigos garantem que ele não vai ignorar a disputa presidencial e pedirá, sim, votos para o tucano José Serra. Só que.

ontem, Serra fez campanha em Belo Horizonte. Itamar estava em Juiz de Fora.

PARÁ

Aposta única para o Senado

Apesar do risco de esbarrar na Lei da Ficha Limpa, o petista Paulo Rocha, que renunciou ao cargo de deputado no escândalo do mensalão, é candidato único ao Senado na coligação da governadora Ana Júlia (PT). Dos 14 partidos aliados, três - PV, PSB e PTB - lançaram candidatos avulsos à segunda vaga e aguardam a Justiça. A procuradoria eleitoral tenta impugnar o registro de Rocha. Sem plano B, o PT paraense vai recorrer e tocará a campanha até o julgamento final.

PARANÁ

Visita pós-crise

Encerrada a novela da candidatura de Osmar Dias (PDT) ao governo, com apoio do PT, Dilma Rousseff visitará o Estado na sexta-feira. Irmão de Osmar, o senador tucano Álvaro Dias, quase vice de Serra, ficará neutro na disputa estadual.

RIO

Fome de votos

Marina Silva (PV) vai hoje ao tradicional almoço com empresários na Associação Comercial. Dilma Rousseff (PT) estará no mesmo encontro, dia 22. José Serra já foi, em maio.