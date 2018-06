Palanque, um giro pelas campanhas eleitorais

Os recados do presidente

Ao mesmo tempo em que demonstrou satisfação com a campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o comício em Belo Horizonte, na terça-feira, para revelar algumas preocupações. Uma delas é a certeza de que os ataques a Dilma Rousseff ficarão cada vez mais duros. Por isso o presidente destacou a "tranquilidade" da candidata no Jornal Nacional. Outra é o efeito da vantagem de Dilma nas pesquisas, que faz muitos aliados sequer cogitarem o segundo turno. Lula disse torcer pela vitória no dia 3 de outubro, mas "se não der no primeiro turno, não tem problema."

RIO

Parceria combinada

A propalada parceria entre União, Estado e município estava simbolizada no ônibus do programa ProJovem (foto), estacionado próximo ao local onde Dilma Rousseff fez comício, sábado passado, na Cidade de Deus. Os moradores têm aulas seis vezes por semana no próprio veículo, equipado com computadores.

SÃO PAULO1

Socialista na TV

Educação será o tema do primeiro programa do candidato do PSB, Paulo Skaf. Vai comparar os sistemas público e privado.

SÃO PAULO2

Propaganda baixo nível

Os candidatos a deputado perderam os limites na internet. O site de Jeferson Camillo (PP) exibe a cena de um homem que se junta a um jovem casal em uma banheira. E o slogan: "Experimente algo novo, com certeza você vai gostar".

BRASIL2

Prioridade tucana

Mais do que ações como prefeito da capital e governador de São Paulo, a passagem de José Serra pelo Ministério da Saúde será o ponto do currículo do tucano mais valorizado nos primeiros programas da TV, sob o comando de Luiz Gonzalez (foto). Primeiro, por se tratar de um cargo federal, o que pode ser destacado em qualquer ponto do País. Depois, porque Serra tem percebido melhor receptividade dos eleitores, durante caminhadas, quando menciona temas como os remédios genéricos.

SOBE & DESCE

Forma

Cuidados com a aparência

Depois da série de entrevistas a rádios populares, os candidatos, na TV, capricham no visual e procuram mostrar tranquilidade e bom humor.

Conteúdo

Perguntas sem resposta

Os entrevistados continuam a escapar como podem dos temas incômodos. Quando não ignoram simplesmente, dão respostas genéricas e inconclusivas.