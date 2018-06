Palmas registra calor recorde no ano, com 38,2ºC

A cidade de Palmas, em Tocantins, registrou novo recorde de calor em 2009 na tarde desta terça-feira, 11. Às 15 horas, a temperatura chegou a 38,2ºC, segundo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O recorde anterior era de 37,8ºC, do dia 23 de março. Desde o dia 21 de julho, a temperatura máxima em Palmas ficou abaixo dos 36ºC apenas três vezes.

Segundo a Climatempo, a influência de uma forte massa de ar seco mantém a umidade do ar muito baixa. Com o ar seco, pouca ou nenhuma nebulosidade se forma no decorrer do dia e não há condições de chuva até domingo. O alerta é para a baixa umidade relativa do ar, que pode atingir índices abaixo de 20%, o que caracteriza estado de emergência.

O recorde de calor desta última terça-feira pode ser novamente superado até o início período de chuvas, que normalmente ocorre em outubro, segundo a Climatempo.