Palocci já é alvo de adversários na campanha em Ribeirão Ex-deputado federal por quatro mandatos e com base eleitoral em Ribeirão Preto (SP), João Cunha decidiu centralizar sua campanha para voltar à Câmara em ataques ao ex-ministro da Fazenda e ex-prefeito da cidade, Antonio Palocci. Cunha, o primeiro na cidade paulista a escolher como alvo o ex-ministro, é candidato a deputado federal pelo PDT e iniciou hoje a distribuição de 50 mil panfletos no qual sugere ao eleitor escolher entre ele e Palocci, candidato pelo PT à Camara nas próximas eleições. Com fotos de ambos, o texto do folheto lembra que Cunha, além dos quatro mandatos, "enfrentou e denunciou a corrupção que abalou a ditadura militar", foi "eleito o melhor orador do Congresso" e "aprovou leis que garantem até hoje a sua cidadania". O ex-deputado federal aproveita ainda a coincidência de ter dado o voto 344 que garantiu a eleição de Tancredo Neves, em 1984. "Ele elegeu Tancredo Neves presidente do Brasil e mudou a história brasileira, com seu voto você pode mudar o Brasil", informa o documento. Já sobre Palocci, o panfleto diz que o ex-ministro "fundou a republiqueta de Ribeirão Preto na mansão em Brasília, pagou os maiores juros do mundo aos banqueiros" e ainda que "denunciado na CPI, quis prender o caseiro nordestino e foi demitido por Lula". Segundo Cunha, a intenção do panfleto é "polarizar a campanha" entre ambos. "Nada do que eu disse no panfleto é mentira. Apesar de não ter nada pessoal com ele, o Palocci é o maior malandro do mundo e vai fazer a campanha com milhões", concluiu o candidato. Procurado pela Agência Estado, José Roberto Batochio, advogado de Palocci, informou que não iria fazer comentários sobre os ataques sofridos pelo ex-ministro no panfleto distribuído por Cunha antes de falar com o seu cliente. "Vou falar com ele (Palocci) hoje à tarde e tento obter uma resposta", prometeu Batochio que também já foi deputado e, curiosamente, é filiado ao mesmo PDT de Cunha.