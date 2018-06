Palocci levantou opiniões para o setor da saúde Três dias antes do segundo turno eleitoral e com o cenário político e as pesquisas indicando vitória de Dilma Rousseff, o deputado Antonio Palocci (PT-SP) dedicou parte de seu dia a colher opiniões de dirigentes de entidades médicas sobre ações na saúde pública. Sempre incluído entre os nomes cotados para assumir o Ministério da Saúde, Palocci vem dizendo a interlocutores que não quer assumir a pasta.