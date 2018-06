Pancada de chuva entre o Sudeste e o Norte do Brasil

As pancadas de chuva devem atingir as regiões entre o Sudeste e o Norte do Brasil nesta segunda-feira, 2, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A Zona de Convergência de Umidade (ZCOU) começa a se desconfigurar, mas ainda se esperam pancadas de chuva entre as Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, incluindo o sul destas Regiões, entre Mato Grosso do sul e São Paulo, área que esteve mais seca nos últimos dias.

Em algumas localidades haverá chance para chuva forte, principalmente em Minas, Espírito Santo, Goiás, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal e parte da Bahia. No sul do Rio Grande do Sul, um canal de umidade ainda deverá causar pancadas de chuva com trovoadas.

Nas demais áreas da Região Sul, a massa de ar seco e quente, embora comece a perder intensidade, ainda atuará mantendo a temperatura elevada e a condição de poucas nuvens. O sol ficará entre poucas nuvens também em grande parte da Região Nordeste.