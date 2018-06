Pancadas de chuva atingem Centro-Norte do País nesta terça

SÃO PAULO - As pancadas de chuva devem atingir a região Centro-Norte do País nesta terça-feira, 6, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A chuva forte ocorrerá em grande parte do Norte e do Centro-Oeste, na forma de pancadas isoladas. No Nordeste também ocorrerão pancadas de chuva isolada, que podem ser mais intensas no litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas e litoral de Pernambuco. No Sul e Sudeste, o sol aparece entre poucas nuvens. Há pequena chance de chuva para o norte do Espírito Santo.