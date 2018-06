Pancadas de chuva atingem grande parte do País nesta quarta

O céu estará com muitas nuvens e condições para pancadas de chuva em grande parte do País nesta quarta-feira, 18, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

As regiões centro-norte de São Paulo, Espírito Santo, Minas (exceto norte deste Estado), Goiás, centro-norte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e praticamente toda a Região Norte, exceto no norte de Roraima, onde haverá menos nebulosidade e apenas possibilidade de pancadas de chuva. Estas pancadas de chuva em grande parte do país serão causadas principalmente pelo calor e umidade.

No norte do Pará, atingindo o norte do Maranhão, as pancadas de chuva serão também favorecidas pela presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), faixa de nebulosidade que nesta época do ano costuma atuar, mas nem sempre, sobre o norte da Região Nordeste.

O tempo ficará instável no leste de Santa Catarina, do Paraná e litoral sul de São Paulo devido principalmente aos ventos úmidos vindos do oceano.

Ao longo do litoral leste do Nordeste haverá possibilidade de pancadas de chuva. Pancadas de chuva ocorrerão no Ceará, oeste da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e oeste e sul da Bahia.

Entre o sul de Mato Grosso do Sul, sul e leste de São Paulo (inclusive no Vale do Paraíba e litoral Norte) e no centro-norte do Paraná haverá muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva.