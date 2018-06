Pancadas de chuva atingem grande parte do País nesta quinta-feira

A previsão para hoje é de muitas nuvens e pancadas de chuvas que podem ser fortes em grande parte dos Estados do Norte e Centro-Oeste, Minas, Espírito Santo, no Rio e norte e nordeste de São Paulo. No Sul do país, o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis ainda causará nuvens e chuva, principalmente, na faixa leste que vai desde o Rio Grande do Sul ao Paraná, onde além de chuva deverá ter ventos mais intensos.

O dia ficará instável com algumas aberturas de sol e chuva a qualquer momento no leste da Bahia, no sul de São Paulo. Nas demais áreas do Brasil, será um dia de sol.