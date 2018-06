Pancadas de chuva atingem Norte, Nordeste e Sul do país

A semana começa com pancadas de chuva nas regiões Norte, Nordeste e Sul do país, por conta do calor, umidade e ventos em altitude, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Em São Paulo deve ocorrer um aumento da quantidade de nuvens e há chance reduzida de pancadas de chuva no período da tarde, na Grande São Paulo e Vale do Paraíba. Há maior probabilidade de pancadas de chuva no sul e sudoeste do Estado.

Pancadas localizadas de chuva também podem ocorrer no oeste de Mato Grosso por conta do calor e umidade. No centro-sul do Tocantins, grande parte de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Mato Grosso, sol entre poucas nuvens.

Devem ocorrer chuvas entre Sergipe, Alagoas e nordeste da Bahia, e o tempo estará instável no litoral baiano. Céu nublado e com pancadas de chuva em grande parte do centro-oeste da Região Sul e sul de Mato Grosso do Sul, sendo que no período da tarde as pancadas de chuva atingirão o leste da Região Sul e as áreas centrais e oeste de Mato Grosso do Sul.

No nordeste do Pará e centro-sul do Amapá, as pancadas de chuva estarão associadas com a zona de convergência intertropical, que continuará influenciando esta área, assim como o norte da Região Nordeste.